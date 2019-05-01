Петербужская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Праге, уступив швейцарке Хиль Белен Тайхман со счетом 6:2, 3:6, 2:6. Кузнецовой был предоставлен wild card от организаторов, а представительница Швейцарии пробилась в пражский турнир через сито квалификации.

Матч продолжался 1 час 40 минут. За это время Кузнецова однажды подала эйс, сделала одну двойную ошибку и реализовала четыре брейка из семи. Хиль Белен Таихман выполнила один эйс, сделала одну двойную ошибку и пять брейков.

За выход в полуфинал Тайхман сыграет с немкой Тамарой Корпач. В прошлом году победительницей турнира в Праге была чешка Петра Квитова, обыгравшая в финале румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 4:6, 6:2, 6:3.