Российский форвард Андрей Локтионов подписал контракт с магнитогорским «Металлургом». Соглашение рассчитано на один год.

28-летний форвард последние пять сезонов выступал за ярославский «Локомотив». В минувшем сезоне Локтионов сыграл в 49 матчах, записав на своей счет 41 (16+25) очко с показателем полезности «+14» и 26 минутах штрафа. В среднем за игру Локтионов проводил 19 минут времени на льду. В десяти играх Кубка Гагарина Локтионов отметился одной голевой передачей.

У форвард есть опыт игры в НХЛ, выступая за «Каролину Харрикейнз», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Лос-Анджелес Кингз». Локтионов является обладателем Кубка Стэнли в 2012 году. В 2014 году он выиграл чемпионат мира вместе со сборной России.