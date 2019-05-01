Российская фигуристка Алина Загитова вошла в рейтинг Forbes. Спортсменка оказалась первой в рейтинге издания по итогам читательского голосования по поводу 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет. Фигуристка стала лидером в спортивной категории.

Выбор читателей осуществлялся в нескольких категориях. Это «Предприниматели», «Финансы и инвестиции», «Управление», «Музыка и кино», «Мода и дизайн», «Социальные практики», «Искусство», «Спорт и киберспорт», «Наука и технологии» и «Новые медиа».

Оппонентами Загитовой в рейтинге были хоккеист Кирилл Капризов, борец Хабиб Нурмагомедов, лыжник Александр Большунов, боксёр Мурат Гассиев, лыжник Александр Большунов, теннисист Карен Хачанов, баскетболист Дмитрий Кулагин, легкоатлетка Мария Ласицкене. Загитова, которой 16 лет, оказалась самой молодой из всех спортсменов.

1 мая стало известно, Загитова прилетела в свой родной город Ижевск, где проведет несколько дней. Болельщики встретили олимпийскую чемпионку в аэропорту.

Напомним, Загитова является чемпионкой Европы, мира и Олимпийских игр, а также победительницей финала Гран-при.