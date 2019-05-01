Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что необходимо его команде, чтобы хорошо сыграть в выездном матче с «Ахматом» в 27-м туре РПЛ.

По словам Семака, нужно наполнить эмоциональную составляющую, поскольку было потрачено много сил. Семак отметил, что все три игры на прошлой неделе были сложные и напряженные, в них было затрачено много сил и эмоций. Надо отойти от них с функциональной точки зрения. Прийти в себя и в обычном режиме готовится к следующей игре.

«Мы еще ничего не решили, ничего не добились. Нужно работать и готовиться», — подчеркнул Семак.

По словам тренера «Зенита», «Ахмат» зарекомендовал себя организованной командой, которая знает и умеет играть в футбол. Семак считает, что «Ахмат надежно проводит и домашние матчи, и выездные игры, в которых не позволяет соперникам создавать много моментов у своих ворот, а также активно играет в атаке.

Семак ожидает сложной игры, поскольку «Ахмат» сбалансированная команда с хорошим набором исполнителей.

Матч «Ахмат»-«Зенит» состоится 4 мая в Грозном. Начало в 16.30.