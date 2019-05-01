Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин рассказал, как проходит его восстановление после травмы голеностопа. Футболист приезжает на базу и заниматься по пять часов под руководством тренеров по физической подготовке — Мурии Буровой и Иссака Серрано. И так 6 дней в неделю.

По словам Ерохина, 50% успеха в реабилитации — это настрой. Футболист отмечает, что если нужно делать процедуры пять часов и более — он будет их делать. Ерохин занимается даже дома: ему дали с собой два портативных аппарата с базы

«Вечером смотрю футбол и час-полтора делаю процедуры», — цитирует Ерохина «Чемпионата».

Пока Ерохин занимается вне общей группы «Зенита», однако уже работает с мячом. Футболист отмечает, что играть в футбол — это большое счастье, которого у него пока нет. То, что он работает с мячом после 4 месяцев вне футбола — уже большой стимул.

В текущем сезоне Ерохин сыграл в четырнадцати матчах чемпионата России, забил пять голов и сделал три результативные передачи.