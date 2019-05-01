Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ. Жизни 37-голкипера ничего не угрожает. Касильясу была сделана операция. Сообщается, что испанец точно пропустит остаток сезона, а возможно, что и завершит карьеру из-за хирургического вмешательства.

Напомним, что вратарь перебрался в «Порту» летом 2015 года, покинув мадридский «Реал». В «королевском» клубе он отыграл 16 лет, а в Португалию переехал в качестве свободного агента. В текущем сезоне на клубном уровне он сыграл в 42 матчах, в которых пропустил 35 мячей.

Соглашение Касильяса с португальским клубом рассчитано до лета 2020 года. По контракту оно может продлено еще на сезон, но в связи с приступом может быть расторгнуто досрочно.