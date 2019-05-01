Правый защитник «Зенита» Игорь Смольников рассказал, что чувствует себя в Петербурге как дома и рассчитывает остаться жить в городе и после завершения карьеры.

По словам Смольникова, он привык «Зениту» и Петербургу, где он действительно счастлив. В Питере все устраивает Смольникова и его семью.

«Мои дети уже настоящие петербуржцы. Младший здесь родился. Старший, хоть и родился в Краснодаре, здесь вырос. Для них в Петербурге все родное», — цитирует защитника пресс-служба «Зенита».

Отметим, что Смольников является воспитанником московского «Локомотива». Также он выступал за «Торпедо», «Локомотив», «Урал», «Читу», «Жемчужину-Сочи», «Ростов» и «Краснодар». В «Зенит» Смольников перешел летом 2013 года.