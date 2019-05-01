Сборная России сыграла дебютный матч на четвертом этапа Евротура против Швеции. Встреча прошла в Стокгольме и завершилась в пользу хозяев со счетом 6:4.

В первом периоде обе команды забили по шайбе. На гол Нюгорда российская сборная отметилась шайбой защитника Елесина. В самом начале второго периода Евгений Малкин получил двойное удаление, которое шведы использовали дважды. Отличились Луи Эрикссон и Маркус Крюгер. В середине второго периода Андронов сократил отставание в счете.

В третьем периоде Линдблом забросил при игре «5 на 3», а вскоре Эрикссон оформил дубль. Команда Ильи Воробьева ответила шайбой Михаила Григоренко. В концовке встречи россияне сняли вратаря и Кемпе отправил шайбу в пустые ворота. Проигрывая в три шайбы российская сборная снова сняла вратаря, после чего окончательный счет установил Никита Кучеров.

Ближайшую игру подопечные Воробьёва проведут матч со сборной Финляндии 4 мая. На следующий день состоится матч с чехами. Обе встречи пройдут в чешском Брно.