Наставник сборной России Илья Воробьев подвел итог матчу Евротура против команды Швеции, который его команда уступила со счетом 4:6.

По словам Воробьева, шведы преподнесли россиянам хороший урок, есть над чем работать, тренерский штаб будет разбираться.

«Некоторые ребята только приехали. Естественно, в меньшинстве нельзя выиграть. Есть вопросы, прежде всего по удалениям», — приводит слова тренера ТАСС.

Голы в составе сборной России забивали Елесин, Андронов, Григоренко и Кучеров. Уступив шведской сборной, россияне осталась на первом месте общего зачета Евротура, имея 19 очков в 10 встречах. У Швеции 14 очков в десяти матчах, команда поднялась на второе место.

Следующий матч россияне проведут 4 мая, в котором сыграют с финнами, а шведы в этот день сразятся с чехами.