Нападающий сборной России Евгений Малкин, выполнявший в игре со Швеции функции капитана, дважды удалялся по ходу встречи, которую российская команда проиграла 4:6. Малкин отметился голевым пасом.

«Главное, что ребята старались, в меньшинстве много играли сегодня», — приводит слова Малкина «Р-Спорт».

Также Малкин объяснил свои удаления, которые, по словам хоккеиста, не были связаны с адаптацией.

«Первое я вообще не понял, как получилось все. Мне там сделали блокировку, и я потерял равновесие. Второе удаление — глупое было, это моя ошибка», — сказал Малкин.

Напомним, в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Малкин набрал 72 (21+51) очка в 68 матчах. Игрок защищает цвета «Питтсбурга» с 2006 года. После вылета клуба из стадии плей-офф Кубка Стэнли Малкин присоединился к сборной России.