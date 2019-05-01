Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова катается на автомобиле, не имея водительского удостоверения. Российская фигуристка опубликовала в своём инстаграме видео, на котором она управляет внедорожником, проезжая по деревенской местности.

Отметим, что Загитовой — 16 лет. По закону РФ она не имеет права управлять автомобилем, поскольку водительские права можно получить, начиная с 18 лет.

Напомним, что 1 мая стало известно, что Загитова прилетела в свой родной город Ижевск, где проведет несколько дней. Болельщики встретили олимпийскую чемпионку в аэропорту.

Загитова является чемпионкой Европы, мира и Олимпийских игр, а также победительницей финала Гран-при.