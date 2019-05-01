Первый день мая порадовал в основном только хоккейными новостями. Nevasport напоминает, что же было самым интересным.

Дацюк попрощался со СКА

Российский форвард Павел Дацюк красиво попрощался со СКА, по-доброму отозвавшись о времени проведенном в армейском клубе. «Это были запоминающиеся годы», — написал хоккеист в твиттере. СКА тоже не остался в долгу — тепло поблагодарил 40-летнего ветерана. Теперь Дацюк может продолжить карьеру в НХЛ, а может и остаться в России. Например, поиграть в родном Екатеринбурге.

Сборная России пропустила шесть шайб от шведов

Команда Ильи Воробьева предстала в своем звездном составе, но в вынесенном матче против Швеции это не помогло. Россияне отвратительно играли в меньшинстве, пропустив в игре в неравных составах четыре шайбы. Еще одна влетела в пустые ворота. У сборной России отличились Елесин, Андронов, Григоренко и Кучеров. Лучший бомбардир НХЛ забросил последнюю шайбу в матче. Россияне несмотря на поражение, остались на первом месте в общем зачете Евротура. Следующий матч — против финнов 4 мая.

Кемппайнен стал первым новичком СКА

Контракт со СКА подписал финский легионер Йонас Кемпайнен, ставший первой новостью о переходе в команду с берегов Невы. В прошлом сезоне финн был лидером «Салавата Юлаева», где играл два последних сезона. До этого выступал в составе новосибирской «Сибири». А еще раньше играл в НХЛ, правда, лавров в «Бостоне» особо и не снискал.

Квартальнов возглавил «Ак Барс»

Уйдя из «Локомотива», Квартальнов не долго сидел без работы. В какой-то степени ему повезло: после отставки Зинетулы Билялетдинова освободилось место в топ-клубе. В Казани долго не думали по поводу тренера — все-таки в «Ак Барсе» Квартальнов провел хорошее время в качестве игрока. Соглашение с тренером подписано по схеме «1+1».

Плющенко лично взялся за сына

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко начал собственноручно тренировать своего 6-летнего сына Александра. До этого малыш занимался с тренером Амиром Хабибуллиным в академии «Ангелы Плющенко». Недавно Плющенко объявил о создании собственной тренерской группы, в которой смогут заниматься и взрослые спортсмены, и дети.