Форвард «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев, удаленный в недавнем матче с «Зенитом» за вторую желтую карточку, рассказал о впечатления от игры команды Сергея Семака. Воспитанник «Зенита» также рассказал, что не прочь вернуться в стан петербургской команды.

По словам Шейдаева, хорошая команда, заслуженно лидирующая в чемпионате России. «Зенит» вместе с «Краснодаром» показывает самый содержательный футбол, поэтому будет справедливо, по мнению Шейдаева, если петербуржцы завоюют золотые медали.

Шейдаев рассказал, что ему удалось пообщаться с бывшими одноклубниками, когда он был в Петербурге.

«Владислав Николаевич Радимов заезжал к нам в отель. Мы пообщались на хороших эмоциях», — цитирует Шейдаева СДЗД.

Летом у Шейдаева заканчивается контракт с «Крыльями Советов». Нападающий, ушедший из «Зенита» в 2016 году, выразил желание вернуться в клуб из Санкт-Петербурга.