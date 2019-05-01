Бывший нападающие СКА форварды «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов и Владимир Ткачев продолжат выступать НХЛ. Их агент Шуми Бабаев сообщил, что игроки отправятся за океан, при этом пока не назвал клубы, за которые будут играть хоккеисты.

Владимир Ткачев провел 2 матча за СКА в сезоне 2015/2016. Антон Буртасов оставил более заметный след в Петербурге: нападающий провел в СКА четыре сезона и был обменен на Сергея Широков в сезоне 2015/2016.

В минувшем сезоне 27-летний Бурдасов сыграл 50 матчей в регулярном чемпионате и набрал 31 (19+12) очко. В плей-офф он сыграл только две игры, поскольку был травмирован.

23-летний Ткачев насобирал 26 (5+21) очков в 53 встречах за «Салават» в прошедшем сезоне. В плей-офф Ткачев набрал 10 (4+6) очков в 17 матчах.