Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола находится на стадионе «Ноу Камп», где смотрит полуфинальный матч Лиги Чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем». В этом матче идет конец первого тайме, а Пеп наблюдает за ним вместе с отцом Валенти.

В последний раз игру на родном для него «Камп Ноу» 48-летний Гвардиола посещал в марте 2015 года. Тогда он еще работал с «Баварией». «Барса» с минимальным счётом (1:0) обыграла нынешнюю команду Пепа «Манчестер Сити».

Напомним, что с именем Гвардиолы связаны успехи «Барселоны» в конце нулевых-начале десятых годов. Сейчас Пеп работает в «Манчестер Сити», где борется с «Ливерпулем» за победу в АПЛ. За два тура «Сити» опережает «Ливерпуль» на одно очков. Из Лиги Чемпионов команда Гвардиолы вылетела, проиграв противостояние «Тоттенхему» из-за правила выездного гола (0:1, 4:3).