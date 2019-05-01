«Валенсия» желает выкупить российского нападающего Дениса Черышева у «Вильярреала». Форвард в нынешнем сезоне играет за «летучих мышей» на правах аренды. Несмотря на очередную травму, игра россиянина устраивает валенсийцев — с ним хотят подписать полноценный контракт.

Как сообщает Super Deporte, руководство «Валенсии» уже переговорило с агентом Дениса Хинесом Карвахалем. Кроме того, стороны обсудили возможную сделку вингера Пабло Сарабия — его «Валенсия» хочет купить летом.

В этом сезоне Черышев сыграл в 41 официальном матче за «Валенсию», в которых забил 4 гола и отдал 5 голевых передач. В апреле Черышев получил травму — было подозрение на «кресты», но обошлось. Тем не менее, Черышев пропустит остаток сезона.

Нынешнее соглашение Черышева с «Вильярреалом» действует до лета 2021 года.