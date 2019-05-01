В Каролине начался третий матч второго раунда Кубка Стэнли, в котором местный клуб играет против «Нью-Йорк Айлендерс». После первых двух игр хозяева впереди, дважды выиграв в гостях — 1:0 и 2:1.

В первой игре победную шайбу в овертайме забросил Джордан Стаал. Во втором матче обошлось без овертайме — «Каролина» отлично провела третий период, выиграв его со счетом 2:0.

В третьем матче готовится принять участие россиянин Андрей Свечников. Форвард восстановился после сотрясения мозга, которое учинил ему другой россиянин Александр Овечкин. Дело было во второй игре серии с «Вашингтоном»- Овечкин и Свечников подрались, после чего Ови отправил молодого россиянина в нокаут.

С тех пор Свечкников не сыграли за «Каролину» ни одного матча.