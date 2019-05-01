Знаменитый португальский тренер Жозе Моуринью высоко оценил игру лидера «Барселоны» Лионеля Месси в нынешнем сезоне. По словам бывшего тренера «Реала», Месси должен получать «Золотой мяч», поскольку проводит феноменальный сезон.

Моуриньо заметил, что этот человек может изменить ситуацию на поле, как это было в игре с «Манчестер Юнайтед». По мнению Маура, этот человек всегда найдет пространство на поле.

«Он проводит феноменальный сезон, и теперь, когда „Ювентус“ и Криштиану остались за бортом турнира, он знает, что его ждёт „Золотой мяч“, — приводит слова Моуринью RT.

В нынешнем сезоне на клубном уровне Месси отыграл 45 матчей, забил 46 мячей и сделал 22 голевые передачи.