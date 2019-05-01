В первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем», который проходил на стадионе «Ноу Камп», победу одержала каталонская команда. Счет встречи — 3:0 в пользу коллектива Эрнесте Вальверде.

Автором первого гола в матче стал Луис Суарес, откликнувшийся на передачу Жорди Альба. В целом, «Ливерпуль» в первом тайме выглядел не хуже. И несмотря на пропущенный гол, создал несколько хороших моментов у ворот Тер Штегена.

Во втором тайме за дело взялся Лионель Месси. Сначала аргентинец прекрасно поймал отскочивший к нему мяч после удара Коутиньо, поразив пустые ворота. А еще через некоторое время великолепно исполнил штрафной удар метров с 27. Мяч по дуге обогнул стенку и вошел прямо в девятку.

В концовке «Барселона» могла увеличить счет, но Дембеле после паса Месси пробил прямо во вратаря.

Ответный матч состоится 7 мая в «Ливерпуле», где команда Юргена Клоппа должна будет отыграть три гола.