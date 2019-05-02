Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, оформив дубль в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», забил 600-й гол в играх за сине-гранатовых. Юбилейным стал его второй мяч со штрафного.

Аргентинец отличился на 75-й минуте, добив мяч в пустые ворота по отскока от перекладины после удара Коутиньо. Дубль во матче он сделал на 82-й минуте — со штрафного отправил мяч в девятку ворот «Ливерпуля»

С момента первого матча за «Барселону» Месси сыграл 683 матча. Свой дебютный мяч за каталонский клуб он забил в ворота «Альбасете» ровно 14 лет назад. Это случилось 1 мая 2005 года.

В текущем сезоне на клубном уровне Месси сыграл 46 матчей, отметился 48 голами и сделал 22 голевые передачи. Он лидирует в списках бомбардиров чемпионата Испании и в Лиге чемпионов.