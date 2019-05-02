В четвертом игре серии второго раунда полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли «Даллас» на своем льду разобрался с «Сент-Луис Блюз» — 4:2. В обоих командах отличились российские форварды — Александр Радулов и Владимир Тарасенко.

Именно Тарасенко открыл счет на пятой минуте первого периода, бросив в большинстве. Хозяева смогли отыграться еще в первом периоде благодаря шайбам Дикинсона и Спеццы. Во втором отрезке «звезды» забили еще дважды — это сделал Клинггберг и Хинц. В третьем периоде Томас помог «блюзменам» уйти от разгрома.

Александр Радулов сделал две передачи, завершив игру с показателем полезности «+1». Помимо этого на его счету два силовых приема за 15.13 на площадке.

В активе Тарасенко забитая шайба », два броска в створ и два силовых приёма за 19.20 на льду.

Таким образом счет в серии снова стал равным – 2:2. Следующая игра пройдет в Сент-Луисе 4 мая.