Форвард «Барселоны» Лионель Месси подвел итог первого матча полуфинала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:0). Аргентинец в этой встрече оформил дубль, забив 600-й гол за «Барселону».

Месси отметил, что в команде все рады такому великолепному матчу. По словам Месси, «Барселона» переживает отличный момент, во время которого команда должна быть более сплоченной, чем когда-либо еще.

«Мы добьёмся многого вместе, сейчас не время кого-либо критиковать», — цитирует Месси Marca.

Месси посетовал на последний эпизод в игре, когда Дембеле должен был забивать. В этом случае, по мнению аргентинца, на «Энфилде» было бы попроще. Но и 3:0 — хороший результат. Аргентинец отметил, что «Барселона» справилась со скоростной и атлетичной игрой «Ливерпуля». Хотя каталонцы и не привыкли играть без мяча, поэтому отдали много сил.

Ответная игра полуфинала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона» состоится 7 мая на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Победитель противостояния в финале сыграет с победителем пары «Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс».