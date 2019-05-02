Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итога матча с «Барселоной» (0:3) в первом полуфинале Лиги чемпионов. Немецкий специалист восхищен игрой своей команды.

Клопп признался, что не знает, может ли «Ливерпуль» действовать лучше. У „Барселоны“ был один момент, когда мяч попал в перекладину. А дальше за дело взялся Месси. По словам Клоппа, то как защищался «Ливерпуль», как контратаковал, показало, что его команды большое сердце. Его команда создала «Барселоне» много проблем, но в футболе все решают голы.

Мы будем играть снова — таков наш план. Конечно, в раздевалке у нас нет веселья. Это опыт, и мы извлечём уроки из него. Мы сделали нашу жизнь непростой с этим результатом, но через три дня мы играем с «Ньюкаслом», и это гораздо важнее», — цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

Ответный матч состоится на стадионе «Энфилд 7 мая. «Ливерпулю», чтобы попасть в финал, нужно отыграть три мяча. Победитель противостояния сыграет в лучшим в паре «Аякс-«Тоттнехем».