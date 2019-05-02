Рулевой «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал итоги первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:0). Один мяч забил Суарес, еще два положил Месси.

Вальеверде отметил, что его команде пришлось постараться, чтобы не пропустить. По его словам, у «Ливерпуля» отличная команда, а впереди еще 90 минут на «Энфилде». Вальверде вспомнил прошлый сезон: тогда «Барселона» вылетела из четвертьфинала, выиграв первый матч дома у «Ромы» со счетом 4:1. Так что вся борьба еще впереди.

«Мы знали, что на поле нужно будет вкалывать. Были моменты, когда «Ливерпуль» владел громадным преимуществом. У нас тактически гибкая команда. Если начинает прессинговать Лео, то прессингуют и все остальные», — приводит слова Вальверде официальный сайт УЕФА.

Ответная игра полуфинала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона» состоится 7 мая на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Победитель противостояние в решающем матче турнира сразится с победителем пары «Тоттенхэм»—«Аякс».