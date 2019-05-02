Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин посетовал на то, что СМИ действуют намного быстрее, чем в бытность карьеры фигуриста. По словам фигуриста, значительно ускорился процесс передачи информации

«Сейчас настолько все быстро выкладывается, настолько быстро идут процессы: звонки, съемки. Извиняюсь, не успел пукнуть на улице – уже записали, выложили и сказали опять: «Ягудин – какашка», — приводит слова Ягудина «Вокруг ТВ».

Ягудин отметил, что когда он соревновался с Плющенко в 2002 году было все спокойнее. Ягудин отметил, что люди стали более агрессивные именно потому, что отталкиваются от той информации, которую получают от СМИ. По словам Ягудина, в 2002 году СМИ были более спокойным, не было таких технологий.

Ягудин сравнил противостояние Загитовой и Медведевой с той ситуацией, которая была у них с Плющенко. И возраст примерно тот же, и Медведева тоже уехала тренироваться в Канаду. Но разница в том, что люди сейчас неадекватно реагируют на происходящее, что СМИ и надо.