Олимпийский чемпион Алексей Ягудин вспомнил опыт взаимодействия на телевидении с российской фигуристкой Евгенией Медведевой. Оба принимали участие в программе «Ледниковой период. Дети» в качестве ведущих.

Ягудин отметил, что не стал бы сравнивать профессиональную ведущую Аллу Михееву, но с маленьким багажом знаний о фигурном катании, с профессиональной спортсменкой Медведевой, у которой нет телевизионного опыта.

«Но она, говоря простым языком, поднатыркалась, под конец у нее уже получалось лучше», — сказал Ягудин «Вокруг ТВ».

Ягудин вспомнил, что Медведевой сложно было по-началу понять, как работать на камеру. Многим не нравился ее тембр голоса, но зато у нее точно была какая-то определенная изюминка и харизма — это могло привлечь зрителей.