Глава России Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушение антидопинговых правил. Санкции предполагают денежные штрафы за применение допинга.

Федеральный закон предусматривает штрафы за применение и распространение запрещенных препаратов спортсменами, тренерами, медиками и другими специалистами. Теперь за умышленное использование или попытку использования спортсменом запрещенного препарата или метода придется заплатить от 30 до 50 тысяч рублей.

Если же гражданин РФ решит распространять допинг, если его действия не содержат уголовно-наказуемых деяних, то в этом случае штраф составит от 40 до 80 тысяч рублей.

В конце марта Владимир Путин в ходе заседания Совета при Президенте РФ высказался по поводу допингового кризиса в российском спорте. Тогда президент отметил, что у России налажено конструктивное сотрудничество с профильными структура, но еще необходимо окончательно закрыть некоторые вопросы. Путин отметил, что все требования в части совершенствования борьбы с допингом России выполнила.