«Монако» сыграл вничью с «Ренном» в матче 34-го тура чемпионата Франции. Хозяева вели в счете 2:0 в первом тайме, однако команде Жардима удалось отыграться. Полузащитник сборной России Александр Головин принял участие в обеих голевых комбинациях.

После матча Головин отметил, что ничья после 0:2 — не самый плохой результат. Головин подчеркнул, что в нынешнем положении «Монако» важно каждое набранное очко. Тяжело было начинаться встречу с грубых ошибок и уступать с разницей в два мяча к десятой минуте.

Головин рассказал, что отыграться в игре с «Ренном» позволил характер и вера в успех.

Не думаю, что по игре мы в чём-то уступили сопернику. Как минимум на ничью точно наиграли. Поэтому итог матча в целом закономерен», — приводит слова Головина «Чемпионат».

После 34 матчах «Монако» занимает 16-е место с 33 очками