Португальский клуб «Жил Висенте» интересуется капитаном «Зенита-2». Клуб из первого дивизиона Португалии со следующего сезона будет выступать в высшей португальской лиге и может подписать защитника «Зенита-2» Артема Вяткина.

Представители португальского клуба даже просматривали 23-летнего игрока в одном из матчей ФНЛ. Летом у Вяткина заканчивается контракт с «Зенитом», поэтому португальцы могут подписать футболиста в качестве свободного агента.

Напомним, что Вяткин вернулся в «Зенит-2» в февраля, вернувшись из аренды из финского «Лахти». Во второй части первенства ФНЛ Вяткин сыграл в семи играх, в которых забил один гол. Также на его счету одно удаление.