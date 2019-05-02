Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной России Александр Георгиев рассказал о впечатлениях от нахождения в национальной команде. Голкипер вместе со сборной страны готовится к ЧМ-2019 в Братиславе.

Георгиев отметил, что все просто супер. Голкиперу до конца не верится, он до конца не осознает — с какими людьми играет в одной команде, будто в сказку попал. Георгиев подчеркнул, что ему очень интересно посмотреть на всех этих ребят вместе. Он отлично помнит, как в 2008 году Овечкин и Ковальчук выигрывали чемпионат мира, болел и за Малкина, а сейчас они все в одной команде.

Георгиев рассказал, как попал в сборную. С ним связался тренер вратарей сборной России Рашид Давыдов и сказал, что хочет пригласить его в сборную.

«Так что, когда сезон кончился, я уже был готов и ждал официального вызова. Очень хочется достать наконец это золото в майке сборной. Это моя цель сейчас», — приводит слова хоккеиста Р-Спорт.

В данный момент сборная России выступает на заключительном этапе Евротура в Чехии. Чемпионат мира пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.