Бывший нападающий СКА, а ныне форвард «Коламбуса» Артемий Панарин прокомментировал назначение на пост главного тренера «Спартака» Олега Знарка. Напомним, что Панарин встречается с дочкой бывшего тренера сборной России Алисой Знарок.

Панарин пошутил, что левый край сейчас освобождают под него и всем левым форвардам «Спартака» теперь надо быть поаккуратнее. Панарин сказал, что будет работать и доказывать, чтобы ему гарантировали место в команде.

«Тестярик сейчас в «Спартаке». Теперь уже родной «Спартак»! А вообще будет видно», — приводит слова Панарина Матч ТВ.

Нынешний клуб Панарина «Коламбуса» ведет серии с «Бостоном» во втором раунде Кубка Стэнли со счетом 2-1. Четвертый матч противостояния состоится 3 мая.