Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 13:33,  2 мая 2019
Фигурное катание
0

Тарасова рассказала о пользе программы «Ледниковый период. Дети»

Татьяна Тарасова. Фото: Валерия Кукалева/Nevasport
Татьяна Тарасова. Фото: Валерия Кукалева/Nevasport

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова о пользе проекта «Ледниковый период. Дети» для юных фигуристов.  Тарасова является членом жюри в этой программе.

По словам Тарасовой, в этом проекте олимпийские чемпионы работают с детьми. Первые получают тренерскую практику, а вторые видят перспективу — дети впитывают как губки.

Тарасова отметила, что для детей это очень большой опыт, так же, как и для олимпийских чемпионов.  Те становятся постановщиками программ, а дети исполняют эти идеи. По словам тренера, в этой программе никто не прыгает четверные прыжки. Здесь дети маленького возраста и не являются вундеркиндами, как в группе Этери Тутберидзе. Тарасова считает, что фигурное катание состоит не только из прыжков.

Напомним, в этом году Тарасова стала победительницей в номинации «Женский голос спорта» среди комментаторов. Тарасова обошла комментатора Ольгу Богословскую. Ранее комментатор получила премию ТЭФИ в номинации «Лучший ведущий спортивной программы/спортивный комментатор».

Текст:  Александр Ластовский
Новости партнеров