Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова о пользе проекта «Ледниковый период. Дети» для юных фигуристов. Тарасова является членом жюри в этой программе.

По словам Тарасовой, в этом проекте олимпийские чемпионы работают с детьми. Первые получают тренерскую практику, а вторые видят перспективу — дети впитывают как губки.

Тарасова отметила, что для детей это очень большой опыт, так же, как и для олимпийских чемпионов. Те становятся постановщиками программ, а дети исполняют эти идеи. По словам тренера, в этой программе никто не прыгает четверные прыжки. Здесь дети маленького возраста и не являются вундеркиндами, как в группе Этери Тутберидзе. Тарасова считает, что фигурное катание состоит не только из прыжков.