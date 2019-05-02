Наставник «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин рассказал о решении Йоонаса Кемппайнена покинуть уфимский клуб и перебраться в СКА. Цулыгину немного жаль, что распадется ведущая тройка «Салавата».

По словам Цулыгина, Кемппайнен был первым центром его команды, лидером первой тройки. При этом главный тренер «Салавата» подчеркнул, что Йонас не был индивидуальном самым сильным среди центрфорвардов уфимской команды, просто хоккеисты первой тройки хорошо дополняли друг друга.

«Есть небольшое разочарование, что у нас распадётся эта тройка, но мы будем искать нового человека», — цитирует Цулыгина «Чемпионат».

Также тренер отметил, что финского нападающего брали из «Сибири», он не был тем, кем является сейчас. Хороший, рабочий нападающий-трудяга, но его сложно было назвать звездным форвардом.

В прошедшем сезоне 31-летний Кемппайнен сыграл в 59 встречах в регулярке, отметившись 33 (17+16) баллами при показателе полезности «+7» и 16 минутах штрафного времени. В плей-офф финн в 17 матчах набрал 14 (10+4) очков с показателем полезности «+11».