Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела рассказал о том, что думает по поводу игры петербургской команды в нынешнем сезоне в РПЛ, а также заранее поздравил команду Семака с первым местом.

По словам Петржелы, он нечасто видел «Зенит» в деле, поскольку в Чехии мало показывают российский чемпионат. Петржела видел только несколько игр «Зенита» в сезоне, в том числе неудачный матч в Праге со «Славией».

Пертржела отметил, что прекрасно помнит игрока Сергея Семака, который являлся отличным футболистом. В успехе «Зенита» есть огромная заслуга с Семака — уверен Петржела.

«Хотел бы поздравить его с завоеванием золотых медалей. Я, кстати, сразу сказал, что «Зенит» сделал правильный выбор, назначив главным тренером именно Семака. И, как видите, оказался прав», — приводит слова Петржелы Bobsoccer.

Петржела вместе с «Зенитом» завоевал серебряные медали чемпионата России 2003 года и выходил в четвертьфинал Кубка УЕФА в 2006 году.