Бывший нападающий СКА Вадим Шипачёв продолжит выступать за московское «Динамо». С форвардом будет подписано новое соглашение, о сроке которого будет объявлено после 16 мая. Также продолжит играть за «Динамо» латыш Микс Индрашис

В прошедшем сезоне Шипачёв поставил общий рекорд по результативности за всю историю клуба. В активе центрфорварда бело-голубых 76 (21+55) очков в 72 играх. Индрашис сыграл 66 встреч за клуб и набрал 36 (17+19) очков.

До этого Динамо» объявило о заключении соглашений с вратарем Иваном Бочаровым, защитниками Андреем Мироновым, Артёмом Волковым и форвардом Иваном Игумновым.

Шипачев выступал за СКА с 2012 по 2018 годы.