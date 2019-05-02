СКА подтвердил уход форварда Николая Прохоркин. Нападающий петербуржцев продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Кингз» в НХЛ. Об этом он сам рассказал несколько дней назад.

В минувшем сезоне Прохоркин набрал 41 очко (20 шайб + 21 передача) в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ за СКА. В 11 встречах плей-офф центрфорвард прибавил 6 (2+4) очков. Илья Воробьев не всегда выпускал Прохоркина в составе команды.

Напомним, хоккеист петербургского СКА является обладателем золотой медали Олимпийских игр 2018 года. В Континентальной хоккейной лиге также выступал за московский ЦСКА и уфимский «Салават Юлаев», за петербургских армейцев играл с 2016 года.