Дом полузащитника «Барселоны» Артура был ограблен в среду вечером, когда игрок находился с командой на матче полуфинала Лиги Чемпионов с «Ливерпулем». По сообщению La Sexta, грабители проникли в дом и угрожали брату футболиста.

Двое неизвестных с ножом и отверткой проникли в дом к Артуру через окно. В этот момент в доме находился брать полузащитника. Злоумышленники приставили отвертку к шее брата, а затем забрали ценные вещи, среди которых часы Rolex.

«Барселона» в этот момент разгромила «Ливерпуль» на «Камп Ноу» со счетом 3:0. Артур находился в запасе и так и не появился на поле.

Отметим, что за последние месяцы были ограблены дома нескольких футболистов «Барселоны»: Малкома, Кевина-Принса Боатенга, Жерара Пике и Жорди Альбы.