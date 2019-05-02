Непобежденный чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа признался, что ему был бы интересен бой с экс-чемпионом мира украинцем Владимиром Кличко. Украинец пока не подтвердил информацию о возвращении в спорт, но известно, что стриминговая платформа готова предложить боксера 80 млн долларов за три боя.

Джошуа отметил, что пока ничего неизвестно, однако повторный бой с Кличко был бы беспроигрышным вариантовм.

«В первом бое он продемонстрировал хороший бокс, его тепло встречали зрители», — приводит слова Джошуа TalkSPORT.

В 2017 боксеры встречались единственный раз. Тогда в 11-м раунде Джошуа победил Кличко техническим нокаутом, после чего завершил карьеру.

Ближайший матч Джошуа проведёт 1 июня в Нью-Йорке. Соперником его выступит Энди Руис-младший, заменивший дисквалифицированного Джарелла Миллера. Вероятный соперники Кличко пока неизвестен, украинцу уже бросил вызов Мануэль Чарр.