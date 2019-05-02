Немецкий хавбек мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер по окончании сезона может сменить клуб. Об этом сообщает портал Kicker.

Как стало известно немецким СМИ, Мюллером интересуются в Италии. В переходе футболиста заинтересованы два клуба Серии А: «Милан» и «Интернационале«. Ориентировочная сумма трансфера не называется, однако запросы по игроку в «Баварию» уже пришли. Причиной перехода могут стать взаимоотношения Мюллера с главным тренером команды Нико Ковачем: игрок недоволен тем, что его часто меняют, а также используют на непривычных позициях.

Нынешний контракт Томаса Мюллера с «Баварией» будет действовать еще два сезона — он рассчитан до лета 2021 года. В текущем сезоне немец провел за мюнхенцев 29 мячей, забил 9 голов и сделал 14 результативных передач.