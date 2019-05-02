Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов станет консультантом женской сборной России по борьбе. Об этом стало известно агентству ТАСС.

По словам самого тренера, в сборной работают его друзья. «Я готов помочь спортсменкам согнать вес, поставить выносливость и «физику», — заявил Абдулманап Нурмагомедов, добавив, что этого не хватает спортсменкам из сборной России.

«Я беседовал, убеждал, вроде бы у меня получилось. Там есть свои тренеры на ковре, у меня другая задача», — заключил тренер, добавив, что его деятельность в команде ограничится консультированием.

Абдулманап Нурмагомедов является заслуженным тренером Российской Федерации и мастером спорта СССР по вольной борьбе. Сейчас Абдулманап является тренером своего сына Хабиба Нурмагомедова, выступающего в промоушене UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат).