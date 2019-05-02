Российская судья Анастасия Пустовойтова в качестве главного арбитра обслужит матч финала розыгрыша женской Лиги чемпионов УЕФА сезона-2018/19. Игра между испанской «Барселоной» и французским «Лионом» пройдет 18 мая в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена».

Бригада Пустовойтовой на международных матчах интернациональная. Помощниками арбитра на линии станут россиянка Екатерина Курочкина и румынка Петруца Югулеску. Четвертым рефери назначена специалистка принимающей стороны, венгерка Каталин Кульчар, резервным арбитром станет Каталин Терек, также судья из Венгрии.

Ранее Пустовойтова и её бригада уже работали на международных матчах. В 2017 году она и её помощница Курочкина судили на женском чемпионате Европы в Нидерландах. Пустовойтова и Курочкина станут единственными россиянками среди арбитров на женском чемпионате мира 2019 года. Турнир пройдет во Франции с 7 июня по 7 июля.