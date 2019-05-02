Российский хоккеист Николай Прохоркин выразил благодарность петербургскому СКА за проведенные в команде три сезона. Обращение бывшего нападающего армейцев появилось в официальном «Твиттере» клуба.

В первую очередь Прохоркин поблагодарил руководство и систему клуба. «Я получил возможность играть в лучшем клубе страны, где созданы все условия для того, чтобы хоккеист думал только о хоккее», — заявил нападающий.

По словам Прохоркина, годы в СКА были лучшими в его карьере и награды — золото Олимпиады в Пхенчхане и Кубок Гагарина сезона 2016/2017 подтверждают это. Бывший хоккеист команды пожелал СКА новых побед и спортивных успехов. Также Прохоркин поблагодарил и болельщиков: «На льду и за его пределами я всегда чувствовал вашу невероятную поддержку, а заполненный Ледовый дворец навсегда останется в моем сердце».

Напомним, Николай Прохоркин по окончании сезона перешел в «Лос-Анджелес Кингс». Сегодня, 2 мая, СКА официально объявил об уходе Прохоркина.