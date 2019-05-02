Катарские владельцы французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» могут сократить расходы на клуб. Об этом сообщает издание Le Parisien.

Как стало известно французской прессе, руководство клуба теряет интерес к спортивному активу, поскольку «ПСЖ» показывает плохие результаты на международной арене и не оправдывает вложенных средств. Также катарских бизнесменов не устраивают высокие налоги. Из-за больших трат на футболистов и содержание команды владельцы выплатили в качестве налогов больше миллиарда евро.

Еще одним большим минусом катарцы наблюдают огромное количество критически настроенных против них людей: во Франции недоверчиво относятся как к «ПСЖ«, так и в Катару. После чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре рассматривается сокращение финансирования, а также продажа команды.