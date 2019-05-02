Агент испанского вратаря «Порту» Икера Касильяса Карлос Кутропия сообщил прессе, как именно голкипера настиг сердечный приступ на тренировке.

По словам представителя футболиста, Касильясу стало плохо во время второй интенсивной тренировки подряд: у него заболело в груди, во рту и в руках. Также Кутропия поблагодарил медиков «Порту», которые очень своевременно доставили игрока в больницу.

«Икер плохо себя чувствовал, но не думал, что у него сердечный приступ. Он не осознавал, что с ним происходит, и узнал обо всём уже после операции», — заявил агент Касильяса, добавив, что у игрока ранее никогда не было проблем с сердцем.

Напомним, вчера Икер Касильяс был госпитализирован в одну из больниц Порту из-за инфаркта миокарда, ему была сделана операция. Сейчас с вратарем все в порядке, однако карьера футболиста для него может быть закончена.