Международная федерация лыжного спорта объявила о том, какие города являются кандидатами на проведение чемпионата мира по сноуборду и фристайлу 2025 года. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Заявки на проведение мирового первенства можно было подать в федерацию до 1 мая. Единственным кандидатом в списке оказался российский Красноярск.