Международная федерация лыжного спорта объявила о том, какие города являются кандидатами на проведение чемпионата мира по сноуборду и фристайлу 2025 года. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Заявки на проведение мирового первенства можно было подать в федерацию до 1 мая. Единственным кандидатом в списке оказался российский Красноярск.
В марте 2019 года Красноярск принимал зимнюю Универсиаду, поэтому все объекты для проведения соревнований такого уровня в сибирском городе имеются. Однако официально статус хозяина чемпионата мира по фристайлу и сноуборду 2025 года Красноярск пока не получил: выборы мест для проведения мировых первенств 2025 года, которые устраивает Международная федерация лыжного спорта, состоятся в мае 2020 года в Тайланде. Там пройдет 52-й конгресс FIS.