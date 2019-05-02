Продюсер Яна Рудковская рассказала о том, почему её с Евгением Плющенко сын Александр не сможет тренироваться у Алексея Мишина.

По признанию Рудковской в интервью «Комсомольской правде», Александру пришлось бы уехать в Санкт-Петербург, чтобы тренироваться у Мишина. Однако семья Плющенко и Рудковской живет в Москве, поэтому приемлемым вариантом для юного фигуриста стал его отец — олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

«Евгений имеет потрясающую технику свою учителя Алексея Николаевича Мишина, с которым он проработал 22 года и ни разу ему не изменил, не бегал по другим специалистам, тренировался только у него», — заявила Рудковская.

Напомним, вчера стало известно, что в следующем сезоне Александр Плющенко будет тренироваться в группе у своего отца.