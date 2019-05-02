Испанский вратарь «Порту» Икер Касильяс после перенесенного сердечного приступа не сможет вернуться в футбол. Об этом сообщает издание Marca.

Как стало известно испанским СМИ, представители «Порту» не уверены, что чемпион мира сможет играть на прежнем уровне без угрозы жизни и здоровью. Тем не менее, к обычной жизни без особых ограничений Касильяс вернуться сможет.

Напомним, вчера, 1 мая, на утренней тренировке Икеру Касильясу стало плохо, и его сразу же увезли в больницу. Врачи установили, что у футболиста «Порту» случился сердечный приступ, и в срочном порядке прооперировали его. Сейчас состояние испанского голкипера стабильное.

Икер Касильяс перешел в «Порту» из мадридского «Реала» в 2015 году. В текущем сезоне испанец за свой клуб уже не сыграет.