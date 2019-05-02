На стадионе «Эмирейтс» в Лондоне стартовал первый матч полуфинала розыгрыша Лиги Европы между английским «Арсеналом» и испанской «Валенсией».

Судит встречу бригада арбитров во главе с французом Клеманом Турпеном. По пути в полуфинал второго по силе еврокубкового турнира «Арсенал» Унаи Эмери переиграл испанский «Бетис», французский «Ренн» и итальянский «Наполи». «Валенсия» в плей-офф преодолела сопротивление «Селтика», «Краснодара» и «Вильярреала».

В стане «Арсенала» много травмированных футболистов, которые не смогут принять участие в матче: Лоран Косельни, Начо Монреаль, Аарон Рэмси. Также до конца сезона выбыл испанский хавбек Денис Суарес, арендованный у «Барселоны».

Ответный матч пройдет через неделю, 9 мая, на «Месталье» в «Валенсии».