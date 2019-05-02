Испанский полузащитник катарского клуба «Аль-Садд» Хави объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона. Об этом сообщает испанская газета AS, в которую поступило письмо из Катара.

Как заявил сам Хави, с футболом он заканчивать не собирается: перестав быть игроком, он хочет начать тренерскую карьеру. По мнению легенды футбола, этот спорт — хороший инструмент для перемены жизни к лучшему, также он объединяет людей.

«То, чего я достиг за последние два десятилетия, было привилегией, и поэтому я считаю своим долгом проявить инициативу передать этот опыт», — заявил футболист, выразив надежду на продолжение участия в программе подготовки Катара к чемпионату мира 2022 года.

Большую часть своей карьеры Хави провел в составе испанской «Барселоны«. За эту команду он сыграл 769 матчей и забил 85 голов.