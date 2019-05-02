Российский теннисист Карен Хачанов во матче второго круга турнира ATP в Мюнхене уступил немцу Филиппу Кольшрайберу и был вынужден покинуть соревнования.

Матч Хачанова и Кольшрайбера продлился 1 час 51 минуту и завершился победой хозяина корта в двух сетах. Счет в матче 7:6, 6:4.

За время встречи Кольшрайбер сделал три эйса, на его счету одна двойная ошибка, а также два реализованных брейк-пойнта из восьми возможных. Хачанов, в отличие от соперника, 5 раз подал навылет, но реализовал всего один брейк-пойнт и сделал на одну двойную ошибку больше.

Следующим соперником Кольшрайбера станет сильнейший из пары Денис Кудла — Маттео Берреттини.

Другой россиянин, участвовавший в турнире, Андрей Рублев не смог преодолеть барьер квалификации.